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被問新冠肺炎恐傷男性器官 陳時中速把麥克風遞石崇良

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫羅真潘乃欣／台北即時報導
石崇良。聯合報系資料照／記者楊雅棠攝影
石崇良。聯合報系資料照／記者楊雅棠攝影

中國大陸近日一篇論文認為，新型冠狀病毒感染以肺臟和免疫系統損害為主，但理論上新冠感染還可能造成睾丸損傷。指揮中心指揮官陳時中今天在記者會上，被問到覺得該理論是否合理，陳時中直接把麥克風遞給衛福部醫事司長石崇良，石崇良也只是簡單回應，秉持客觀態度。

面對新冠肺炎是否可能會影響男性生殖能力問題，牙醫師出身的陳時中也不知如何給出最適當的回答，只把打麥克風遞給別人，面對突然遞到面前的麥克風，身為急診科醫師的石崇良也只能在回答前說句「指揮官把麥克風遞給我...」，滿滿無奈之意。

石崇良說，畢竟新冠肺炎是新興傳染病，需要很多實證、依據，才能證實它會造成哪些傷害，是否造成傷害達不可復程度等，都要進行研究。對其它國家發表的論文，都會秉持客觀態度

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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