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【重磅快評】罷韓四君子劍指韓國瑜 誰才是正直台灣人？

聯合報 / 主筆室
號稱「罷韓四君子」之一的醫師陳冠榮（中）前天到監察院說明高雄氣爆善款使用情形，他在臉書用「抹黑栽贓」、「司法追殺」大肆批判，質疑此事與「罷韓」有關。圖／報系資料照片
號稱「罷韓四君子」之一的醫師陳冠榮（中）前天到監察院說明高雄氣爆善款使用情形，他在臉書用「抹黑栽贓」、「司法追殺」大肆批判，質疑此事與「罷韓」有關。圖／報系資料照片

號稱「罷韓四君子」之一的醫師陳冠榮前天到監察院說明高雄氣爆善款使用情形，他在臉書貼文用「抹黑栽贓」、「司法追殺」大肆批判，質疑此事與「罷韓」有關，還大談成為一個正直的台灣人的3個條件，但要比起高雄市長韓國瑜的遭遇，陳醫師還真是小巫見大巫，韓國瑜恐怕老早就成為「一個正直的台灣人」。

陳冠榮是發起罷韓網路社群「Wecare高雄」、「公民割草行動」、台灣基進等共同推出的罷韓法定領銜人，他也是高雄石化氣爆事件民間捐款專戶管理會委員委員，去年總統大選期間，外界對氣爆善款使用情形多所質疑，監察院也展開調查，陳冠榮前天到監院說明，他在臉書痛批此為「抹黑栽贓，司法追殺。」

陳冠榮在臉書上的陳述引來關注，他說要成為一個正直的台灣人，要經歷過紅媒的抹黑、國民黨政府的抹黑濫訴、馬系監察委員的追殺，他的人生成就又達成一項…，韓市府查不到什麼蛛絲馬跡，只好抹黑栽贓，司法追殺…韓國瑜證明了只要不是同路人，就抹黑追殺到底；綠委劉世芳更聲援陳冠榮，指監察院一案兩查，因為監委已在2014年調查過一次。

陳冠榮說得慷慨激昂，但目標卻直指韓國瑜，把監院調查和罷韓、馬系監委畫上等號，好像一切都與罷韓有關，綠委還說監院一案兩查，但事實真的是這樣嗎？

其實，氣爆善款的質疑早在陳菊擔任高雄市長時就有，監察院2014年雖有調查，但那次調查並沒有查善款，如果外界一直對善款有質疑，難道不應查明嗎？更何況這次調查是因有人陳情也附了證據，監委如果不作為，豈不失職？而且監委是2月就發出約談通知，單純調查被渲染成追殺，也真是無限上綱。

陳冠榮把矛頭對準韓國瑜，其實兩人還真是可以做一番對照，韓國瑜和監察院的「關係」可比陳冠榮密切多了，去年大選期間，周刊爆料韓國瑜購置豪宅，又住過北市大安區，蔡英文競選辦公室還為此到監院舉發韓「涉嫌隱匿申報」；綠營炒作韓岳父的砂石行，時力立委跑到監院要求徹查相關人員是否瀆職，後來國有財產局還進砂石場舊址鑽探採樣，那場面可比陳冠榮隻身到監院接受調查要壯觀多了。

除了監察院，北檢也軋上一角，去年大選期間，有人匿名向北檢檢舉，要求詳查台肥有無不法貸款給韓國瑜，北檢隨即分案調查；周刊炒作北檢偵辦韓國瑜任職北農期間的菜蟲等案件有新進度，鬧得沸沸揚揚，最後北檢才出來澄清查無不法已簽結；若要說真的司法追殺，韓國瑜應比陳冠榮體會更深，真的還輪不到陳冠榮來自我吹噓。

再回頭來看陳冠榮說要成為「一個正直的台灣人」的3個條件，物換星移，現在是民進黨完全執政，到處綠油油，陳冠榮的3個條件可能要改成綠媒抹黑、民進黨政府抹黑濫訴、蔡系監委追殺比較符合現況，民進黨政府傾全力罷韓，綠媒全面呼應、蔡系監委助攻打韓，韓國瑜一路走來，不管能不能挺過罷韓，以陳冠榮的標準而言，韓國瑜早已達標了。    

韓國瑜 罷韓

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