案34院內感染群聚 累計採檢397人皆呈陰性

中央流行疫情指揮中今天針對案34的院內群聚感染做一說明，案34總共接觸者共453人，共採檢405人，其中8人陽性(案35至38及案41、42、45、46)、397人陰性。

另外，有關曾來台之澳洲確診個案之接觸者共418人(146人需居家隔離)，共採檢51人，其中48人為陰性、3人檢驗中。

近期新增之3名境外移入個案(案47至49)，持續追蹤接觸者健康及採檢情形，截至目前無檢驗陽性者。