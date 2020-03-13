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案34院內感染群聚 累計採檢397人皆呈陰性
中央流行疫情指揮中今天針對案34的院內群聚感染做一說明，案34總共接觸者共453人，共採檢405人，其中8人陽性(案35至38及案41、42、45、46)、397人陰性。
另外，有關曾來台之澳洲確診個案之接觸者共418人(146人需居家隔離)，共採檢51人，其中48人為陰性、3人檢驗中。
近期新增之3名境外移入個案(案47至49)，持續追蹤接觸者健康及採檢情形，截至目前無檢驗陽性者。
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