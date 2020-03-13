武漢第二班包機返台 361人採檢陰性仍須檢疫隔離

武漢第二班包機日前順利載送361人返台，中央流行疫情指揮中心今宣布361人一採結果全數為「陰性」，但仍需要檢疫隔離。

中央流行疫情指揮中心統計，昨(12)日國內新增678例COVID-19(武漢肺炎)相關通報，截至目前16,089例(含15,605例排除)，其中50例確診(今日新增案50)，分別為27例本土病例及23例境外移入。確診個案中，維持1名死亡、20名解除隔離，其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

指揮中心表示，第2批武漢包機返台361人檢驗結果均為陰性，目前健康情形良好，持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮中心指出，歐洲、美國疫情急速上升，各國紛紛採取邊境及人員移動管控措施。全球累計132,977例確診，分布於114個國家/地區；病例數以中國大陸80,813例、義大利15,113例、伊朗10,075例、韓國7,869例及西班牙2,965例為多；病例中4,963例死亡，以中國大陸3,176例、義大利1,016例、伊朗429例、西班牙84例及韓國66例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。