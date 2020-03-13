江啟臣傾向不任命副主席　王育敏、邱大展可望留任

國民黨主席江啟臣上任近一周，但黨務人事卻仍未出爐，讓不少一級單位至今公文已無人審批。知情人士表示，江黨務一級人事主管人選雖已有部分底定，但整體仍在最後徵詢，但已傾向不任命副主席。

據了解，也因江啟臣人事已大致底定，中午江將與部分黨內要角便當會，討論後續黨務運作原則，以及黨團與黨中央互動模式。

知情人士表示，目前已確定的是，現任文傳會代理主委王育敏可望留任扶正，二朝行管會主委邱大展也已獲徵詢留任。兩人昨天也陪江至國父紀念館致祭，並陪同訪視中央黨部。不過對於人事案，兩人態度都相對保守。

至於黨務體制中樞的黨秘書長人選，知情人士透露，江啟臣一度屬意在看守黨務期間，代理黨秘書長一職獲肯定的立委曾銘宗回鍋續任。但據了解，曾認為黨主席已由立委兼任，秘書長應為專任，且不宜為現任立委，理由也獲江肯定。

而外傳江啟臣還屬意同屬台中紅派的總統府前秘書長廖了以與前立委李彥秀接掌秘書長一職，但知情人士表示，兩人都屬報派人事。

知情人士透露，雖黨秘書長人事仍最後確認，但江啟臣已傾向不任命副主席。知情人士說，國民黨副主席僅具代理功能，部分時期甚至成為敗選或派系安撫空間，如今國民黨已不再家大業大，民進黨也沒有副主席機制，任命副主席無意義。

政策會執行長林為洲則說，黨務人事任命是黨主席權限，若江啟臣不任命副主席一定有相關思考；就體制來看，副主席人事功能也不大，主席缺位時也仍有祕書長可維持黨務運作，不任命副主席也不會不好。

黨務人士則分析，從黨主席補選期間，黨內一直盛傳江啟臣當選後第一副主席已有特定人選，讓外界有負面解讀，如今不任命副主席也有停紛止爭功能；且既然之後有「11人集體決策平台」，副主席一職更無必要。

不過也有黨務人士提醒，江啟臣此次主席任期不長，黨內對他也多有質疑，黨務人士應盡快底定，下周中常會前是最後較合適時間，若再拖下去，黨內質疑江威望不足、找不到人聲音恐蔓延，不利江後續領導。