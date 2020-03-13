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要讓黨務接地氣？國民黨地方黨部大裁員、推辦公室整併

聯合報 / 本報記者周志豪
國民黨面臨黨組織再造。圖片／報系資料照片。
國民黨面臨黨組織再造。圖片／報系資料照片。

國民黨主席江啟臣上周六當選後，宣示將加強深耕地方，要將黨務組織由「輕地方、重中央」的「倒梯形」轉為重地方的「金字塔型」接地氣。但黨務人士透露，目前地方黨部不僅大裁員，黨部辦公室也大整併，未來恐面臨地方無人窘境，江的宣示將面臨挑戰。

黨務人士表示，包含地方黨部辦公空間整併與否，甚至是地方黨部人事是否恢復編制問題，都必須等組發會與行管會主委人事底定後提出修正建言，再由江啟臣拍板決定，後續如何發展確實存在變數。

國民黨2020敗選後，代理黨務系統推動黨務改革。為讓黨裁員能進一步節流，要求全國各縣市黨部盤點辦公空間使用情形，推動整併，以降低租金負擔。初步盤點結果3月初已經出爐，建議處分方式也已完成上簽，等新主席裁示。

知情人士說，與中央黨部大樓一致，多數地方黨部租用的辦公空間，也多在明年底約滿，但近日盤點結果若確定有閒置建物，或是使用空間過大的辦公室，黨部需評估直接提前解約、減少承租空間，或至少在租約陸續到期後評估不續約。

地方黨部黨務人士表示，配合黨中央政策，目前鄉鎮市區黨部辦公空間多傾向裁撤，但辦公空間是否要與縣市黨部直接整併，還是與各所屬選區地方民代服務處結合，仍要因地制宜考慮，但可確定的是，空間整併已是趨勢。

黨務人士分析，若縣市黨部財務允許，鄉鎮區黨部辦公空間整併後，與縣市黨部合署辦公是較好規劃，若與地方黨籍民代服務處整併，恐衍生黨資源分配與提名公正性問題，但相關發展恐怕都與江啟臣要讓組織「金字塔型」接地氣背道而馳。

無獨有偶，隨黨主席人事更替，全國22縣市地方黨部主委也多處在請辭待命或將去職，黨務人事也被精簡到僅剩書記長與一組總幹事兩位由中央黨部支薪黨工仍在職，後續要如何重啟組織運作，也將是難題。

黨務人士說，現在黨的情況是從中央到地方都沒錢，若未來黨中央要加強深耕地方，地方黨部黨工勢必相當程度恢復選前編制，後續運作財源要從哪來，江啟臣可能也要先整體思考。

江啟臣 金字塔 黨工

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