紓困特別預算三讀 時力樂見爭取勞權有成果

立法院今天通過總額度600億元的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」。時代力量立院黨團三位立委邱顯智、王婉諭及陳椒華在會後舉行記者會表示，時代力量的主張向來清楚，而於疫情期間經財政委員會聯席會議審查後，時代力量的主張也有所斬獲，像是成功爭取到企業若領取政府補助，則不得解僱勞工。

邱顯智表示，時力在審查特別條例時即非常堅持「企業若領取政府補助，則不得解僱勞工」主張，倘若企業一邊向政府領取補助，轉手就資遣員工，會造成員工的傷害；也樂見經濟部支持時力主張，在「紓困振興辦法條文」第六條中將其納入。

王婉諭指出，時力主張此次紓困預算應該聚焦在受衝擊產業及勞工上，杜絕相關預算疊床架屋，用在不對的地方；經濟部也回應將主動會同其他部會，盡速認定具體受衝擊產業的類別，時力也將繼續追蹤後續的辦法。

陳椒華表示，此次紓困振興預算當中有編列研發經費，政府應該要落實生技產業的紮根。另外，在疫情期間，醫檢師扮演相當重要的腳色，希望立法院通過預算後，行政部門能確實照顧到辛勤的醫檢師，增加危險津貼並補足人力，讓醫檢師們能無後顧之憂地執行業務。