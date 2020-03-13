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吳斯懷遭控索取國防機密資料 國防部：未涉機密
未在國防外交委員會的國民黨立委吳斯懷被傳向國防部索取機密資料，引發爭議，多名民進黨也指出吳斯懷要思考為何這樣動作會讓大家害怕，並要求國防部提供資料上應更謹慎。國防部回應，此次提供的資料，均未涉及機密敏感內容；且基於立委職權，可要求提供相關資料。
國防部發出新聞稿說明，有關媒體關切立法院「吳斯懷委員要求國防部提供機敏資料」，只要是基於立委監督各行政部門問政需要，可依職權要求提供相關資料。
國防部指出，此次提供吳斯懷的資料，均源自國防報告書、國防部網站及立法院公開表報等資訊，均未涉及機密敏感內容，特此說明。
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