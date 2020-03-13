影／東廠張天欽遭判停止任用兩年 侯友宜避談強調做實事

新北市長侯友宜今天(13日)上午到三重五華國小視察老舊廁所整修工程的成果，同時也宣布4年投入6億預算改善學生如廁的環境，只是2018年選舉期間，侯友宜成為自比「東廠」的促轉會前副主委張天欽的俎上魚肉，會議錄音內容曝光後震驚各界，後張天欽先是遭到監察院彈劾，日前再遭到公懲會判處撤職，且停止任用2年，對此侯友宜未有正面回應，僅表示「做事、做事、再做事」，強調這才是他選舉最重要的目的。

此外，國民黨2020敗選後，黨內改革聲浪不斷，新任主席江啟臣能否帶領國民黨走出困境成為一大挑戰，首要面對的問題除了罷韓以外，人事布局更是焦點，侯友宜被問到有沒有給江啟臣人事上的建議，他回應強調每個人都有自己的角色跟定位，接著表示「我相信江主席非常有智慧，他絕對有能力，處理這些事情。」