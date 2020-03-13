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影／吳斯懷否認調國軍機密資料！反嗆國防部自清誰洩密

聯合報 / 記者 顏凱勗 楊凱竣 台北即時報導
國民黨立委吳斯懷近期被爆出，曾向國防部索取軍事機密資料，引發外界討論。吳斯懷13日在立法院大動作秀出文件澄清，索取的文件「完全沒有機密資料」。記者顏凱勗攝影
國民黨立委吳斯懷近期被爆出，曾向國防部索取軍事機密資料，引發外界討論。吳斯懷13日在立法院大動作秀出文件澄清，索取的文件「完全沒有機密資料」。記者顏凱勗攝影

國民黨立委吳斯懷近期被爆出，曾向國防部索取軍事機密資料，引發外界討論。吳斯懷13日在立法院大動作秀出文件澄清，索取的文件「完全沒有機密資料」，他也說當下和國防部要資料時，曾經告訴國防部官員，不需要提供給他機密資料，也不要告訴他機密內容，至於被爆出要「資通電軍」的部分，他則回應是和國軍交換意見，他也痛批國防部刻意洩漏消息給媒體，認為這是「非常惡質的案例」，要國防部站出來公開說明是誰洩的密。

而聽到吳斯懷曾向國防部索取資料的消息，黨內人士則是替吳斯懷喊冤，同黨的立委鄭麗文就強調，國軍機密資料就算是立委去要也沒用，硬是扣人家帽子真的很要不得。反觀綠營立委則是狂批吳斯懷，羅致政就警告吳斯懷，國防機密的取得適不適合，大家都在看。莊瑞雄也呼籲國民黨團，應該要好好約束吳斯懷。

吳斯懷 國防部 國軍

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