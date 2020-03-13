國土法付委審查有爭議 林淑芬：說變就變喪失立法精神

行政院版國土計畫法修正草案引發為財團開後門爭議，民進黨立委林淑芬在表決時棄權，她對民進黨提出修正條文，正面表列行政院核定之國家重大建設計畫仍有疑慮，強調國土計畫法不能說變就變。

民進黨團上午舉行黨團大會，討論國土法修正草案，民進黨將提出修正條文，包括訂定具體延長時程，以及正面表列「行政院核定之國家重大建設計畫」，限縮在新能源、文化和農業，林淑芬在會中仍表示不能接受，她認為，重點不是問為什麼是這些領域，而是評估標準是什麼？重大建設的定義是什麼？評鑑、執行的程序是什麼？都沒有規範出來。

她也質疑，國家公共建設依法有彈性，可適時變更國土計畫，民間投資重大建設無法隨時彈性變更，但假若國土計畫法開發個案變更，就與過去區域計畫法沒有差別。國土法立法就是要有一個計畫管制全國空間發展，「說變就變」就喪失國土法的核心精神。

民進黨立委洪申翰會中也表示，重大建設不能變成空白授權，建設需要的彈性，可大可小，可理性討論，但標準、評估程序要清楚，如何在彈性上給予一定的限制，進行管理，是需要說明的地方。