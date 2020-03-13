索取資通機密資料？吳斯懷：國防部惡質放話杯葛監督

外傳國民黨立委吳斯懷向國防部索取軍事機密資料，引起批評。吳上午受訪時澄清，他調閱的是各軍種基本數據與國防白皮書資料，只是提供問政參考；批評國防部用這種方式炒作，不僅對立委合法行使職權不尊重，更是惡質的案例。

吳斯懷也要求，國防部應針對整起事件公開說明，提供給他的資料有沒有機密資料，「就我目前了解完全沒有」、「國防部放話的人應該自己把這些話說清楚」。

吳斯懷表示，在與國防部協調會中交換意見時，他即公開表示，國防部不需要提供機密資料給他，也不要告訴他機密的內容，他只是要公開資料的彙整，方便問政參考。

外傳吳斯懷曾索取資通電軍資料，吳說，這部分僅是協調會中意見交換，建議國防部要比照國外網軍，會中討論的問題，國防部沒有說明，也沒有提供相關資料。

吳斯懷辦公室也發布新聞稿表示，吳是依據「立法院職權行使法」，依問政需要，要求部會提供相關不涉機敏公開資訊，作為問政參考，以監督政府施政作為；強調吳問政以來一向嚴謹分寸，沒有也不會向任何部會索取機密資料。

吳斯懷新聞稿中也質疑，爆料內容所指的協調會當天會議內容遭特定媒體知悉，是否為國防部參加會議人員所為？國防部迄今未說明，居心叵測，欲造成外界對吳誤解，並藉此事件造成爾後立法委員問政索取資料的寒蟬效應。