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國土法付委審查有爭議 林淑芬：說變就變 喪失立法精神

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委林淑芬（右三）反對行政院版國土計畫法修正草案，日前與環團共同舉行記者會，對行政院提出質疑。圖片／報系資料照片
民進黨立委林淑芬（右三）反對行政院版國土計畫法修正草案，日前與環團共同舉行記者會，對行政院提出質疑。圖片／報系資料照片

國土計畫法爭議，民進黨團今上午召開黨團大會討論，最後決定將在內政委員會中針對行政院修法提出修正條文，包括訂定具體延長時程，以及正面表列「行政院核定之國家重大建設計畫」。不過民進黨立委林淑芬仍表達疑慮，強調國土計畫法不能說變就變，有違其立法精神。

行政院日前通過國土法修法草案，送立法院審議，其中除了針對現行依法規定各縣市須訂出國土計畫的期限，至今年4月30日到期，將延長各縣市通盤檢討期限，也將「行政院核定之國家重大建設計畫」納入不受通盤檢討的限制，被在野黨和民間團體直指是「開後門」。

民進黨團為緩和爭議，日前由民進黨立委管碧玲負責檢討條文，今上午舉行黨團大會，希望取得黨團共識，並邀請內政部次長花敬群到場說明。

對於延長期限給予具體時程方面，黨團內部多有共識。但在正面表列行政院核定的重大建設、限縮在新能源、文化和農業，林淑芬在會中仍表示不能接受，她認為，重點不是問為什麼是這些領域，而是評估標準是什麼？重大建設的定義是什麼？評鑑、執行的程序是什麼？都沒有規範出來。

她也質疑，其實國家公共建設依法都有彈性可適時變更國土計畫，現在就是民間投資的重大建設無法隨時彈性變更，但假若國土計畫法開發個案變更，就跟過去的區域計畫法沒有差別。國土法立法就是要有一個計畫來管制全國空間的發展，而不是「說變就變」，就喪失國土法的核心精神。

立委洪申翰則在會中表示，重大建設不能變成「空白授權」，建設需要的彈性，可大可小，可以理性討論，不是不能談，但其標準、評估程序要清楚，如何在彈性上給予一定的限制，如何管理，是需要說明的地方。

上午在立法院院會中，國民黨團、民眾黨團和時代力量黨團提案將國土計畫法修法草案退回程序委員會，但民進黨團依靠人數優勢，透過表決順利將草案付委，林淑芬則在表決時選擇棄權。

行政院 民進黨 林淑芬

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