國土法爭議 民進黨團提重大建設限新能源、文化和農業

為解決國土計畫法爭議，民進黨立院黨團上午舉行黨團大會討論，將於內政委員會提出修正條文，給予全國、地方性國土計畫公告具體延長期限，同時正面表列「行政院核定的國家重大建設計畫」，將限縮在新能源政策、文化和農業。

行政院日前通過國土法修正草案，送立法院審議，其中除了針對現行依法規定各縣市須訂出國土計畫的期限，至今年4月30日到期，將延長各縣市通盤檢討期限；也將「行政院核定之國家重大建設計畫」納入不受五年通盤檢討的限制，被在野黨和民間團體直指是「開後門」。

為此，民進黨團日前交民進黨立委管碧玲負責檢討條文，今上午經黨團大會討論後，舉行記者會，強調「時程將屆，有必要延長；重大建設，正面表列」的原則，計畫於內政委員會審查時，針對行政院版修法提出修正條文，若有必要，才會提出黨團修法版本。

對於備受爭議的「行政院核定之國家重大建設計畫」得以迴避五年通盤檢討，得適時變更國土計畫，管碧玲表示，這部分疑慮最大，但經溝通後認為政府是為了要做事，不是要作弊，行政機關需要彈性。除要求相關部會站到第一線溝通，也表明修法不該是「空白授權」，將改為正面表列，限縮在新能源、文化和農業。

管碧玲指出，依據國土計畫法，直轄、縣市政府訂定、公告國土計畫的兩年期限將至，就在今年4月30日，但目前只有十個縣市函報內政部，尚有八個縣市未完成，其中台中市、彰化縣都還沒有完成縣市審議，體諒八縣市中有六縣市在2018年政黨輪替，將延長公告期限，但希望是具體時程，而非「一定期限」，等於沒訂期限，目前規劃為全國性公告延長一年、地方性公告延長兩年。

行政院版國土計畫法修正草案日前遭國民黨團、時代力量黨團提案退回程序委員會，周二由民進黨團提案增列，今再列立法院院會報告事項。國民黨團、民眾黨團和時代力量黨團雖再提案封殺退回，但經表決後，民進黨團仍靠人數優勢，將院版修法付委審查。

管碧玲解釋，為了讓尚未提出國土計畫的縣市政府不違法，避免公告期限後提出的地方國土計畫面臨適法性問題，國土計畫法修法必須在3月底出委員會，才能趕在4月30日前通過，今天必須付委審查。