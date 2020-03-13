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不倫戀傷形象 民眾黨下午討論蔡宜芳去留

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨團助理蔡宜芳。圖／本報系資料照
民眾黨團助理蔡宜芳。圖／本報系資料照

民眾黨中央委員張益贍被爆出和民眾黨團助理蔡宜芳有不倫戀，兩人不僅私下幽會多次，還被目擊上摩鐵，引發熱議。民眾黨團立委蔡壁如今天表示，黨中央今天會召開中評會針對該案討論，並通知蔡宜芳到場說明，若有進一步結果會再對外說明。

媒體詢問，根據相關資訊顯示張益贍確實有翹班情事。蔡壁如回應，上下班打卡是政府機關基本的規範，但是否有打完卡人就跑了的狀況，這部分還是要加強宣導；蔡壁如說，既然作為一個政治機要，就應該知道自己的身分與職責所在，「要自我控管、潔身自愛」。

蔡壁如表示，外界對於自己在事件爆發後第一時間面帶笑意，質疑是否態度要正經一點，這部分的確有改進空間；但蔡也解釋，是因為第一時間聽到這事件有點驚訝，不知道怎麼去回應，所以才會微笑以對。

事件爆發後，張益贍日前已遭開除黨籍處分，至於蔡宜芳部分，蔡壁如說明，今天黨中央會開中評會，黨部也通知蔡宜芳今天要到中評會做說明，下午開會後，若有進一步結果會向外界說明。

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