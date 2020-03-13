張天欽遭停任2年 侯友宜：做事才是我選舉目的

促轉會前副主委張天欽，前年選舉正熱時，在內部會議點名當時國民黨新北市長候選人侯友宜「就是轉型正義最惡劣的例子」，並稱「這個如果沒有操作很可惜」，還以「東廠」自比。張除了遭監察院彈劾，公務員懲戒委員會也判張天欽撤職，並停止任用二年。新北市長侯友宜說，「做事、做事，再做事，才是侯友宜來選舉最重要的目的」。

侯友宜今早視察新北市4年6億改建1千間學校廁所計畫。他受訪時被問及張天欽事件，表示「謝謝大家關心」，他只有專心一件事，不斷往前走，「做事、做事，再做事，這才是侯友宜來選舉最重要的目的」，而現在防疫期間就是盡心盡力。

另媒體也詢問國民黨主席江啟臣最大的挑戰是人事任用；他說，每個人有他的角色跟定位，我相信江非常有智慧，絕對有能力處理這件事。