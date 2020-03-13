民眾黨團三訴求推居住正義 籲藍綠跟上別裝睡

民眾黨立院黨團提出居住正義三箭，推動修正房屋稅條例，增訂囤房稅、房價資訊徹底公開透明，以及實際登錄2.0，讓預售屋納入實價登錄三大訴求，呼籲朝野各黨團能正視高房價議題，在本會期順利完成修法。

民眾黨上午舉行「居住正義三支箭、藍綠跟上別裝睡」記者會。民眾黨團總召賴香伶表示，房子是拿來住的、不是拿來炒作的，首要訴求就是要制定累進稅率的囤房稅，提高多戶不動產持有者成本，有效遏止不當炒作房價行為。

民眾黨團表示，現行實價登錄制度要求交易資料只能用「區段化、去識別化」方式呈現，過於模糊的空間讓有心業者有機可趁，消費者屈居弱勢。國內已有房仲業者自行把實價登錄的資訊進一步揭露到30戶門牌，比現行法規還進一步，顯示法規還走在社會變動的尾巴。民眾黨團將提案修改「平均地權條例」，將實價登錄資訊揭露到戶，盼房市交易徹底公開透明，完備實價登錄2.0制度，健全房地產市場。

預售屋納入實價登錄部分，民眾黨團主張修改「不動產經紀管理條例」，增訂違反預售屋定型化契約備查相關規定的罰則，並改為簽訂買賣契約書30日內就要揭露相關資訊，避免再有拖延二、三年才知道實價資訊的狀況。賴香伶指出，若預售屋不納入實價登錄，會被有心人刻意操作假行情，藉此炒作房價。

民眾黨團表示，居住正義是民眾黨始終堅持的價值，長年以來，民間團體也一直要求修法，民眾黨經過數次與相關團體交換意見，將居住正義列為優先法案之一，在第十屆立法院第一會期就提出修法草案，希望朝野各黨正視這個問題，在本會期順利完成修法。