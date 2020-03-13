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新冠肺炎疫情衝擊 孫大千：金融風暴恐難避免

聯合報 / 記者楊正海/即時報導
國民黨前立委孫大千。圖/報系資料照。
國民黨前立委孫大千。圖/報系資料照。

隨著新冠肺炎疫情在歐美持續擴大，造成全球主要股市的崩跌重挫，外資法人也紛紛賣股求現，獲利了結，國民黨前立委孫大千今在臉書指出，金融風暴的來臨似乎難以避免，政府應盡速採取措施。

孫大千說，僅僅仰賴600億規模的紓困振興方案，以及發放振興抵用卷，恐怕無法因應此次的重大衝擊。為避免金融風暴衝擊國內金融體系的穩定，造成系統性的危機，建議政府應該盡速採取下列幾項措施：

第一，全面推動減稅政策，避免企業的「倒閉潮」。以免因為壞帳而造成金融機構的過度負擔。

第二，維持極度寬鬆的貨幣政策，確保國內貨幣流通無虞。

第三， 避免金融機構為因應金融風暴，而對企業展開「雨天收傘」的行動。貫徹「政府挺銀行，銀行挺企業，企業挺勞工」的「三挺」政策。

第四，全面檢視國內金融機構針對海外投資的曝險部位，以及進行風險評估。

孫大千 新冠肺炎 疫情

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