巴西發言人確診前見川普 白宮：川普與潘斯還不用受檢

美國總統川普與副總統潘斯7日與巴西代表團共進晚餐，最新消息指巴西總統府發言人確診為新冠肺炎患者。白宮發言人葛瑞珊（Stephanie Grisham）透過聲明表示，川普與潘思均未與確診患者有個人接觸，所以目前不須對正副總統進行病毒檢測。

葛瑞珊表示，白宮已知目前這起案件，並在評估風險，將在評估後進行下一步動作；總統和副總統當晚幾乎沒跟此人接觸，因此目前不須接受檢測。

葛瑞珊表示，白宮醫療單位和安全部門密切合作，也會盡力確保第一家庭、副總統一家與白宮工作人員的健康。

在聲明中，葛瑞珊重申美國疾病防治中心（CDC）的建議指出，目前尚不需要對無症狀者進行測試，只有長期密集的接觸確診病例的人，才需要進行自我隔離。葛瑞珊表示，白宮密切注意狀況發展，若有訊息再更新。

川普和潘斯上周六（7日）在佛州海湖莊園和巴西總統波索納諾率領的高層官員代表團會面，並共進晚餐；沃恩加登的社群網頁一張照片顯示，當晚他站在川普身邊，和潘斯等人合影。華盛頓郵報報導，巴西代表團成員、總統府發言人沃恩加登13日確診新冠肺炎。

彭博資訊報導，波索納諾已取消13日行程，待在巴西總統府接受觀察。當天和川普共進晚餐的人除了波索納諾和確診的沃恩加登，還包括巴西國防部長、外交部長等要員。