上周末剛與川普見面 巴西官員確診新冠肺炎
美國總統川普和副總統潘斯上周六（7日）在佛州海湖莊園和巴西總統波索納諾率領的高層官員代表團會面，雙方還共進晚餐。華盛頓郵報報導，巴西代表團成員、總統府發言人沃恩加登13日確診新冠肺炎。
報導說，巴西官員證實，沃恩加登已確診新冠肺炎。沃恩加登的社群網頁一張照片顯示，當晚他站在川普身邊，和潘斯等人合影。
白宮記者說，川普表示，他「並不擔心」這個事情。
彭博資訊報導，波索納諾已取消13日行程，待在巴西總統府接受觀察。當天和川普共進晚餐的人除了波索納諾和確診的沃恩加登，還包括巴西國防部長、外交部長等要員。
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