高嘉瑜疑司法信任度低 司法院與社會對話成效差

司法信賴度民調低迷，立法委員高嘉瑜和林為洲今在司法及法制委員會都關切，高嘉瑜質疑司法院長期推動司改，似乎沒達到效果。她說，司法院每年編列「與社會對話」的相關預算達4千多萬元，比推動國民法官等司改預算高出近一倍，但成效欠佳、沒花在刀口上。不過司法官員澄清，「與社會對話小組」預算為1千多萬元，其餘為公關處廣告預算。

高嘉瑜舉司法院推出的「從心認識司法」系列影片，點閱率都不高，推廣成效不彰；「司法，你主場」法律白話文運動，觀看次數只有2百多次，司法院很努力想貼近民意，讓民眾了解，但效果不如預期。相對的，她引中正大學犯罪研究所去年做的「台灣民眾對司法與犯罪防治滿意度之調查研究」，指檢察官的信任度去年首度高於五成，增加了近二成。

高嘉瑜說，檢方與「木曜4超玩」合作「一日檢察官」，點閱率達182萬人次，司法院的行銷是否有效益？她詢問司法院秘書長林輝煌有無考慮與網紅合作，增進司改成果？

對於高嘉瑜引用的中正大學民調，林輝煌不以為然，認為該所是從治安角度詢問民眾，若要求法官向檢、警一樣去打擊、壓制犯罪，恐與人權問題扞格。林澄清「從心認識司法」的總點閱數為376萬人次，高嘉瑜的數字有誤；司法院官員也表示，許多法普活動是線下活動，影片只是一個介紹途徑，拿來計算並不適當。

林輝煌指出，法官的職責與警察有很大落差，放在一起調查不合適。高嘉瑜則認為這是人民觀感的問題，調查的工具或方法可能會導致數字不一樣，但可以看出人民普遍對法律觀感、司法信任度確實一直不佳，司法院也想做改變，但推動行銷的方式有努力之處；反之，檢察官的滿意度則有提升。

立委林為洲表示，自己是中文系畢業，但他想問判決書改成白話文有什麼缺點嗎？判決書是要寫給當事人看，「又不是寫給法官自己看」，卻要使用「矧」、「渠」、「綦」、「系爭」、「益徵」、「尚難謂非無理由」等詞語，民眾看不懂判決書「並非無理由」。林希望法官從養成教育開始改變，但林輝煌指「司法官訓練所在法務部下面」，林反問「你們能做什麼？」，要司法院一個月內討論。