美國會通過台北法案 外交部：充分反映台美緊密友好

「台北法案（TAIPEI Act）」4日在美國聯邦眾議院以415票贊成、無人反對的壓倒性票數表決通過。美國聯邦參議院11日以一致同意方式表決通過。外交部今表示，「台北法案」獲得美國國會不分黨派的一致支持，充分反映台美關係的緊密友好，對此表達誠摯歡迎與感謝。

「台北法案」由聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納領銜提出，內容包含支持台美進一步強化雙邊貿易及經濟關係、支持台灣參與國際組織、美國政府應採取作為支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係及夥伴關係，以及對於強化與台灣關係或嚴重損害台灣安全、繁榮的國家，美國政府也應研議以適當方式提升或改變美國與該等國家的關係。

外交部表示，政府感謝美國國會以「台北法案」肯定台灣民主成就，支持我國外交空間、國際參與並深化台美經貿與安全關係。作為國際社會積極貢獻的成員，我國政府將繼續與美國等理念相近國家攜手合作，守護共享價值，持續作為國際社會的良善力量，並爭取台灣更寬廣的國際空間。