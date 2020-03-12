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兩岸協商包機事宜 陸委會「順時中」

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影

第二批武漢專機在十一日抵台，對於其中兩岸達成以雙方航空公司執飛的模式，陸委會發言人邱垂正今日不願多言，在例行記者會開始前，先表示「指揮中心指揮官已在昨天與今天有充分的說明，陸委會沒有進一步補充」。

第二批武漢專機協商一波三折，大陸方面指責我方拒絕由東航送回台胞，在二月廿七日新華社報導指出，大陸建議由東航與華航共同執飛送回在湖北台胞返鄉，但是台灣方面不同意；三月十一日大陸官方表示，台灣終於在七日鬆口答應陸方安排。

對於兩岸在第二批包機的協商過程，陸委會「順時中」。對於媒體進一步追問，何以台灣答應兩岸航空公司共同執飛？如何評價第二批包機返台結果？以及第三批返台是否還是採取華航、東航兩岸航空公司的共同執飛模式，邱垂正僅答，「這屬於防護相關議題，剛剛已說明」。

湖北台辦官員指出，這次第二批武漢包機回台，有三類人無法返台，其中之一即是「小明們」，以及要照顧「小明們」的家屬要留下來照護，大陸方面認為台灣的限制有悖親情。

對於後續包機能否讓「小明們」返台，邱垂正引述疫情指揮中心指出，國際疫情相當緊張，有向外擴的趨勢，疫情情勢會更加複雜，已經有境外移入案例，未來疫情發展值得密切觀察。小明們能否返台，陸委會會配合疫情指揮中心，視疫情發展，以及防疫狀況，對人員移動在做整體性的調控。

另外，大陸官媒環球時報引述一名「網路安全權威人士」，指控灣某些特種部門趁疫情，對大陸發起大規模網路攻擊竊密行動，陸委會對此則回應，「無法回答沒有事實根據的問題」。

疫情 陸委會 邱垂正

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