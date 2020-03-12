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陳菊控吳子嘉誹謗 吳：蔡英文不贊成紛爭才道歉

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導
吳子嘉被陳菊自訴誹謗今天開庭。記者王聖藜／攝影
吳子嘉被陳菊自訴誹謗今天開庭。記者王聖藜／攝影

總統府秘書長陳菊自訴美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目中誹謗她，雙方有意和解，但條件遲未談攏，陳菊希望吳在美麗島電子報、四大報的任一報上刊登查證不周的道歉啟事，吳只願在美麗島電子報上處理，調解破局。

台北地院今天開庭審理，吳子嘉說，去年下半年有一次機緣碰到蔡英文總統，蔡英文表示不贊成他的意見，所以第2天就委託律師打電話給陳菊的律師談和解；吳子嘉說，蔡英文並沒有針對特定的案例去講，「她只是不贊成有紛爭」。

吳子嘉說，他批評陳菊是對公共事務的評論，會想道歉是對人情事故的尊重 ，「不然其實我一輩子沒有道歉過」，道歉已經違背他的風格。

陳菊委任律師游琦俊昨天傍晚將具體和解條件傳給吳子嘉的律師陳振東，之後兩方無互動，台北地院今天開庭辯論，庭畢，法官諭知4月16日下午宣判。

吳子嘉作無罪答辯，他說，他只有說「某高層」，沒有指名道姓收回扣的是陳菊，且是對公共事務而為的評論；律師游琦俊則說，依蒐證資料，整個政論節目主題就是在討論陳菊，對事實的評論可以不罰，但就沒有的事實說成有且傷人名譽，就該當誹謗罪。

陳菊去年提自訴指出，吳子嘉去年1月16日、1月23日於中天電視台「新聞龍捲風」、1月24日於東森電視台「關鍵時刻」政論節目中談氣爆、輕軌事件，指氣爆案律師費過高、輕軌後續建設有問題，對陳菊不利影射，還影射陳菊收取回扣，犯加重誹謗罪。

陳菊 吳子嘉 蔡英文

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