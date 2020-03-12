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蔡總統召開國安高層會議 提出五項指示

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
蔡英文總統。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
蔡英文總統。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

為因應新冠肺炎疫情全球擴散帶來的經濟衝擊，蔡英文總統今天召開「國安高層會議」。蔡總統會後做成五項指示並指出，因為防疫的超前部署，所以國內疫情管控良好；但因應疫情帶來的經濟衝擊，政府更必須超前部署，強化短期經濟動能，維持台灣經濟活力。

蔡總統的五項指示包括：一、落實600億元防疫特別預算；二、政府各部門既有預算及基金移緩濟急；三、最短時間落實政府部門投資與採購，加速擴大內需；四、全力協助民間加速投資，維繫經濟動能與活力；五、全力穩健金融市場，維持匯市穩定與股市動能。

蔡總統表示，目前防疫與紓困振興條例已經立法完成，特別預算也正由立法院進行審議，600億元受衝擊產業紓困預算應確實執行。

她進一步指出，除600億元紓困預算外，應彙整政府預算以緩濟急及各項基金的支出，如：就業安定基金、觀光發展基金等，約有近400億元經費可投入紓困與振興計畫。

蔡總統也要求行政院清查公部門各機關及國營事業，除緊盯前瞻基礎建設計畫進度外，就公共建設、政府採購、與包含長照幼托等公共服務的部分，以及國防產業及相關採購等，加大加速進行，以最高的效率、最短的時間落實各項擴大內需計畫。

除了公部門投資加速之外，蔡總統表示，應大力促進民間部門投資，相關部會確實執行台商回流及投資台灣方案，全力協助企業排除投資障礙，維繫民間投資動能及總體經濟活力。

此外，蔡總統說，國內經濟基本面尚屬良好且資金充足，為避免疫情變化造成心理面影響，請財政部、金管會、中央銀行等各部會密切觀察國際金融市場，特別是美國股市的情勢，即時因應，全力維持匯市穩定與股市動能。

今天出席會議的包括行政院正副院長與相關部會首長、國安會秘書長和諮詢委員。

疫情 國安會

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