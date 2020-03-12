美參議院通過台北法案 總統府：感謝對台國際空間支持

針對美國參議院於台灣時間今一致同意通過「台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative (TAIPEI) Act），總統府發言人張惇涵表示，感謝美國參、眾兩院對台灣國際空間的高度支持。美國是台灣在國際上最重要的盟友，雙方持續而深厚的夥伴關係，共享自由、民主與人權的普世價值，對於包括台美在內的區域各方都至關重要。

他表示，作為印太區域中負責任的一員，台灣將持續與美國的國會與行政部門，以及其他理念相近國家強化各層面的合作關係，捍衛民主自由與人權的價值，共同為印太區域的和平穩定與福祉作出積極貢獻。