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軍公教退休金復審訴訟惹民怨 監察院促檢討

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
監委仉桂美、劉德勳調查發現，公務人員保障暨培訓委員會復審決定書所附記不服決定的訴訟管轄機關為台北高等行政法院，造成軍公教南北奔波，導致應訴不便，訴訟比例偏低。本報資料照片
監委仉桂美、劉德勳調查發現，公務人員保障暨培訓委員會復審決定書所附記不服決定的訴訟管轄機關為台北高等行政法院，造成軍公教南北奔波，導致應訴不便，訴訟比例偏低。本報資料照片

軍公教年改上路後，許多退休軍公教因不滿遭重新審定退休金，紛紛向主管機關提出復審，但監委仉桂美、劉德勳調查發現，公務人員保障暨培訓委員會復審決定書所附記不服決定的訴訟管轄機關為台北高等行政法院，造成軍公教南北奔波，導致應訴不便，訴訟比例偏低。

監委仉桂美認為，保訓會未充分保障人民訴訟權，要求考試院及行政院督促研處，避免再生類此爭議，肇生民怨。

監察院教育及文化、司法及獄政委員會今天聯席會議審查通過監委仉桂美、劉德勳所提調查報告，針對保訓會復審決定書及行政院訴願決定書有關訴訟管轄法院救濟，忽略「行政訴訟法」第15條之1「公務員職務關係所在地」特別管轄權規定。

仉桂美認為，保訓會僅依行政訴訟法第13條第1項「以原就被原則」單一附記臺北高等行政法院為訴訟管轄法院，未充分保障人民訴訟權，要求考試院及行政院督促研處，避免再生類此爭議。

仉桂美說，對於不滿年改的公務員，先向考試院保訓會提出復審，軍人與教師可向行政院提就濟，但若被駁回敗訴後，可進一步向高等行政法院、最高行政法院提訴訟。但截至去年12月底，保訓會受理9萬3130件年金改革復審案件，但提起行政訴訟者為4萬3264件，復審決定不服率約僅46.51%。

仉桂美提到，經調查，保訓會復審決定書有關訴訟管轄法院的救濟教示，僅依行政訴訟法第13條第1項及第24項規定，但退休公務人員與服務機關間已無職務關係，應屬行政訴訟法第15條之1所定情形。例如在高雄的公務員被保訓會駁回敗訴，應可向高雄高等法院提訴訟，最後一關再到最高行政法院，保訓會實際做法與法不合。

行政院 軍公教 公務員

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