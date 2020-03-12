被問如何處置湖北問題？ 陳時中：早一點透明較好

新冠肺炎疫情延燒，從中國、韓國等亞洲地區延燒到現在歐美國家也傳出上千案例；世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞甚至宣布進入全球大流行（pandemic）。而台灣與中國一水之隔，至今仍穩定控制疫情，引起外媒關注。今天中央疫情指揮中心記者會上，便有外媒記者便多次提問台灣為何可成功防疫，更詢問陳時中「若遇上湖北問題，該如何解決？」對此，陳時中則表示，不敢評論，但若是能「早一點透明」更好；更強調WHO不可「被政治迷惑」，將台灣阻擋於外。

陳時中表示，無法掌握中國的疫情，因此無法有過多的評論，但依據後來看到的情況，各國都認為若是早點透明、公開疫情，早點採取行動較好。

陳時中也強調，面對疫情世界各國都在做同樣的事，必須決定「要犧牲多少人」，能匡列越少人越好。但當疫情進展到一定的程度，區隔板塊就會變大，因此可以看到中國大陸將武漢先匡列出來，再從這個大板塊中，區分重症到醫院、輕症到方艙、部分居家隔離等措施，根據疫情嚴重度做出不同選擇。

另外，外媒也詢問「為何台灣應被納入WHO？」陳時中則表示，「我們需要WHO，WHO同樣也需要台灣」。

陳時中說，WHO本來就不應該拒絕任何人，這是世衛的使命。然而WHO卻受到政治干擾或政治困惑，而將台灣排除在外，是非常不智的。台灣不論在公衛或是醫療體系，甚至快篩、疫苗、病毒分析等能力都可以和世界分享。

陳時中指出，從這次疫情可以看到，傳染病來時沒有人可以置身於外，任何被遺漏在WHO體系外的地區都可能成為破口。台灣花了很多精神來收集各方面情報，包括有理念相近的朋友可以提供資訊，才能針對疫情做出適當的判斷。因此，「就算大家感情不好，也不能出現破口」。