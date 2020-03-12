外媒英語提問 超強手語翻譯不斷線的秘訣

中央流行疫情指揮中心今天下午的例行記者會上，有外媒二度以英文提問，站在指揮官陳時中後方的手語翻譯，卻神態輕鬆，照常翻譯不斷線，引起網友驚呼連連「手語老師超強！」

記者會後手語翻譯李振輝接受採訪，原來他已有三十年的手語翻譯資歷，由於指揮中心記者會頻繁且不定時，手語翻譯團隊共投入14人支援指揮中心，所需人力比立法院及行政院院會翻譯所需的人數還要多。

李振輝謙虛表示，自己只會華語和英語兩種語言，但因研究所是就讀於淡江大學歐洲研究所，學業上需要大量用到英語，因此英語溝通能力還行，為了提升工作的專業度和廣度，李振輝現在自行進修客語。

李振輝說，手語翻譯至少要傳達九成以上的訊息，但今天臨時要改翻英語，大約只有傳達五、六成的意思，其實不算及格。李目前服務於立法院和行政院的手語翻譯團隊共有12人，指揮中心機動性更強，所以除了固定10人輪替之外，還額外備有4人備援，整體人數更多。

不過雖然指揮中心的手語翻譯經常得臨時出任務、內容又高度專業，但李振輝不覺得有特別辛苦，除了與他本身已從是手語翻譯長達30年之外，也與從事翻譯工作的「職業病」有關。李振輝說，平常負責哪些部門的翻譯工作，平常就會自動看到相關訊息就多加吸收，並且反射性地進行預想和演練，等到真正執行任務的時候，就會更加順暢。

以這次疫情的關鍵字「新型冠狀病毒」為例，資訊來得太快，本來的手語根本沒有這個字，一開始只能照字打，後來才從國外有新型冠狀病毒的手語傳進來，大家就趕緊學習揣摩。手語翻譯這份工作的功力，是來自於日常生活中持續關注細節的累積。