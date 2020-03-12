影／張益贍不倫戀重挫市府形象 黃珊珊：社會觀感很差

民眾黨中央委員張益贍被爆出，與同黨立法院黨團助理蔡宜芳上摩鐵搞不倫戀，雖然張益贍主動請辭北市府文化基金會副執行長一職，替市府形象止血，也遭黨內開除黨籍，但仍重挫柯市府形象。北市國民黨議員徐巧芯追查更發現，張益贍與蔡宜芳被拍到的時間點，張益贍的班表顯示「正常上班」，沒有請假紀錄，質疑是蹺班約會。對此台北市副市長黃珊珊直言，「社會觀感很差」，站在一個女性立場，任何人都不該有這樣的行為，錯了就是錯了，該怎麼做就怎麼做，政府部門就是做部門該做的事。

而新冠肺炎疫情持續升溫，卻有一名從廈門返台的男子不僅不配合居家檢疫，還落跑前往高雄小港機場企圖出境，遭市府重罰100萬！黃珊珊解釋，是這名男子除了拒絕居家檢疫，還在高雄小港機場攻擊防疫計程車司機，員警屢勸不聽，最後被拷上手銬才乖乖就範，黃珊珊也說，他的行為不僅是故意違法，而且惡性重大，才會開罰到最高額度100萬。黃珊珊也警告男子，若不乖乖繳罰款，就會將案子移交行政執行署，查封他的財產。