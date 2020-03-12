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影／張益贍不倫戀重挫市府形象 黃珊珊：社會觀感很差

聯合報 / 記者王彥鈞楊凱竣／台北即時報導
北市府文化基金會副執行長與民眾黨立法院黨團助理蔡宜芳遭周刊爆料不倫戀，台北市副市長黃珊珊直言，「社會觀感很差」。記者王彥鈞／攝影
北市府文化基金會副執行長與民眾黨立法院黨團助理蔡宜芳遭周刊爆料不倫戀，台北市副市長黃珊珊直言，「社會觀感很差」。記者王彥鈞／攝影

民眾黨中央委員張益贍被爆出，與同黨立法院黨團助理蔡宜芳上摩鐵搞不倫戀，雖然張益贍主動請辭北市府文化基金會副執行長一職，替市府形象止血，也遭黨內開除黨籍，但仍重挫柯市府形象。北市國民黨議員徐巧芯追查更發現，張益贍與蔡宜芳被拍到的時間點，張益贍的班表顯示「正常上班」，沒有請假紀錄，質疑是蹺班約會。對此台北市副市長黃珊珊直言，「社會觀感很差」，站在一個女性立場，任何人都不該有這樣的行為，錯了就是錯了，該怎麼做就怎麼做，政府部門就是做部門該做的事。

而新冠肺炎疫情持續升溫，卻有一名從廈門返台的男子不僅不配合居家檢疫，還落跑前往高雄小港機場企圖出境，遭市府重罰100萬！黃珊珊解釋，是這名男子除了拒絕居家檢疫，還在高雄小港機場攻擊防疫計程車司機，員警屢勸不聽，最後被拷上手銬才乖乖就範，黃珊珊也說，他的行為不僅是故意違法，而且惡性重大，才會開罰到最高額度100萬。黃珊珊也警告男子，若不乖乖繳罰款，就會將案子移交行政執行署，查封他的財產。

小港機場 張益贍 黃珊珊

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