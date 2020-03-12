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義醫療協會主席死於新冠肺炎 全國醫生怨防護裝備不足
義大利新聞社（ANSA）11日報導，該國北部瓦雷澤地區的醫療協會67歲主席斯特拉10日晚間因感染新冠肺炎引發呼吸衰竭，在當地醫院病逝。
一份聲明中指出，義大利國家醫生和家庭醫師聯合會為斯特拉的死哀悼，強調他對國家的貢獻，並希望政府能正視義大利醫生和護士面臨的危機。
該協會秘書斯科蒂11日在一份聲明中表示：「他的能力和勤勞的態度是家庭醫師的典範。他的死亡代表所有同仁的強烈抗議，他至今都沒有被分發到適當的個人防護裝備。」
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