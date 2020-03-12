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影／不只不倫戀！張益贍還找王浩宇結盟 柯文哲：頭殼秀逗

聯合報 / 記者王彥鈞楊凱竣／台北即時報導
至於是否對黨內不倫戀生氣？柯坦言心情是「先錯愕，然後才開始慢慢生氣。記者王彥鈞／攝影
至於是否對黨內不倫戀生氣？柯坦言心情是「先錯愕，然後才開始慢慢生氣。記者王彥鈞／攝影

民眾黨中央委員、北市文化基金會副執行長張益贍遭周刊踢爆，私下密會民眾黨黨團助理蔡宜芳，而且還被拍到兩人上摩鐵，雖然張益贍第一時間解釋，兩人是到摩鐵「開會」，不過還是被民眾黨停權。前綠黨、現任民進黨桃園市議員王浩宇又進一步爆料，指張益贍曾在九合一大選前找他密會，要王浩宇持續批判柯文哲、製造聲量，才能拉抬民眾黨民調，並邊緣化時代力量。事件曝光後讓黨內火速決議，直接開除張益贍黨籍。對於張益贍曾密會王浩宇一事，柯文哲直言「你不覺得很奇怪嗎？到底是什麼戰術，實在無法理解」，更說這是「頭殼秀逗」，「搞什麼鬼」。

針對張益贍與蔡宜芳不倫戀一事，張益贍說是到摩鐵「開會」，柯文哲是否可以接受？柯馬上大笑說，「好啦好啦，下一題」。至於是否對此事生氣？柯坦言心情是「先錯愕，然後才開始慢慢生氣」。

張益贍 民眾黨 摩鐵

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