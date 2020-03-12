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張益贍傳不倫戀 北市議員徐巧芯查出他蹺班幽會未請假

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
民眾黨前中央委員張益贍。圖／報系資料照
民眾黨前中央委員張益贍。圖／報系資料照

民眾黨前中央委員張益贍被爆出和民眾黨團助理蔡宜芳有不倫戀，兩人不僅私下幽會多次，還被目擊上摩鐵，引發熱議。台北市議員徐巧芯在臉書指出，經過追蹤，文化局證實台北市文基會副執行長（已請辭）張益贍，被週刊爆疑似翹班幽會當天，並沒有請假，真的是領薪水期間蹺班。

徐巧芯說，這種領納稅人薪水、卻怠忽職守的行為讓人完全無法接受。他認為柯市府應重新檢討政務官、機要人員的出勤該如何管理，例如透過GPS打卡等科技方式打卡等，針對此事徹底檢討。

另外，既然已經公布差勤紀錄，半年內請假次數並不多，文基會要持續調查、約談相關人員舉證，了解翹班事件是只有3/3一次？還是更有多次？並對外公布。

徐巧芯指出，張益贍本人應針對公務怠惰一事道歉，而非只談自己的私事。同時，她也對於文化局不再包庇已離職的張益贍，願意公開資訊表示肯定，請持續調查、秉公處理。

對於張益贍蹺班，台北市副市長黃珊珊下午出席民政局舉辦的防災士協助社區防疫教育訓練受訪指出，公務人員如果有違反公務人員相關規定，不管辭不辭職都要做相關處分，這事件中，她個人認為社會觀感很差，站在女性立場，任何人都不應該有這樣的行為，錯了就是錯了，該怎麼做就怎麼做，政府部門就是做部門該做的事。

至於是否會清查北市公務員的上班情形，黃珊珊說，有具體的檢舉案當然會清查，但不可能每天去查所有人有沒有認真上班，這是最基本的要求，當公務員就要認真上班，沒有認真上班被抓到就是處罰，沒什麼好講的。

張益贍 北市 徐巧芯

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