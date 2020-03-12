美大學新冠疫情地圖將台標在中國下 外交部：已修正

美國約翰霍普金斯（Johns Hopkins）大學製作新型冠狀病毒疫情地圖，參考世界衛生組織（WHO）的疫情報告內容，將我國疫情列在「China」項下並以「Taipei and environs」標示，外交部表示，已於第一時間責成駐美國代表處立即向該校提出關切並要求更正。

外交部表示，美國國會聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio, R-FL）及眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul, R-TX)也聲援我國，美國行政部門及智庫學者亦表關切。經我駐處進洽及多方努力，約翰霍普金斯大學的疫情標示已於美東時間3月11日修正，台灣重新單獨列於確診「國家、地區及主權實體」欄位，沒有矮化情形。

外交部表示，肯定約翰霍普金斯大學迅速修正網頁有關我國疫情的標示與相關資訊。我方期待與約翰霍普金斯大學強化合作，同時感謝川普政府及美國國會友我議員對台灣的鼎力支持，台美雙方將持續深化合作，攜手共同對抗新冠肺炎疫情的蔓延。