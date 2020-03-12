蔡宜芳與張益贍爆不倫戀 陳思宇：道歉吧！我們陪妳

台灣民眾黨創黨迄今才不過半年，前中央委員張益贍即因與黨團助理蔡宜芳爆出不倫戀，成為該黨開鍘的第一人。前民眾黨發言人陳思宇今(12)日下午在臉書針對此事發文，她疾呼「介入別人的婚姻生活，這是錯的，應該要道歉」，呼籲蔡宜芳應出面道歉，「我們陪妳！」

陳思宇PO文表示，「道歉吧宜芳我們陪妳」，「先講最不重要，但大家最想問的…蔡宜芳介入別人的婚姻生活，這是錯的，應該要道歉，如果有需要我們都會陪她一起共度。」

陳思宇PO文表示，「#辭職吧，張益贍，這真的不是台灣新政治文化」，民眾黨出於協助候選人的好意，建立保母制度，即是希望幫助黨員打拚，作為蔡宜芳的保母，有需要履行責任與義務，應自我約束，「但張先生卻辜負了這份託付，藉由保母制度發生婚外情，背棄自己的保母與人夫身分。除了辭職，更應該出來道歉！」

不僅不倫戀延燒，該起事件竟意外牽出另一起內幕，張益贍與民進黨桃園市議員王浩宇秘會，陳思宇認為王浩宇是在進行「政治花路」。陳思宇說，推倒藍綠的高牆比的是理念而非暗盤。「民眾黨從來都不認同暗盤的選舉方式，尤其在我當民眾黨發言人的期間⋯綜觀整場選舉的發言，除了偶發，本黨幾乎很少去批判時代力量」。但這些努力，「都被王浩宇毀了」。

陳思宇並質疑：「王浩宇如何證明張益贍代表民眾黨？而不是你們兩個人私下合作的負面選舉策略呢？難道只憑你的一面之詞嗎？」陳思宇認為，王浩宇用養案問案誇大其詞的方式，進行的是政治花路。面對黨內受創，陳思宇也向黨喊話：「凡殺不死我們的必使我們更強大」、「我們一定不要放棄，我們一定能再站起來。」