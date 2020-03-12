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插手管法官上轉型正義課程？ 促轉會：無參與也無調查
媒體報導，傳立委與促轉會配合，要求法院院長調查法官有無參加轉型正義的課程、多少法官上過課。促轉會澄清，法官學院早在2017年就開始辦理相關課程，促轉會也無參與法官學院轉型正義課程的運作，或對上課學員進行相關調查。
促轉會指出，法官學院為了提昇人權保障意識，深化歷史與民主對話，早在促轉會成立前，自2017年開始，即已辦理相關課程，內容包括參訪國家人權博物館景美、綠島園區，也邀請學者專家講授轉型正義與民主化相關課程，研習活動中亦邀請政治受難者前輩現身說法，與學員深度交流，課程頗受好評，也持續辦理至今。
促轉會指出，轉型正義要反省的是政府在威權統治時期對人權造成的侵害，各政府部門，若能透過相關課程，使公務人員從歷史中學習教訓，確保不重蹈覆轍，更是重要的民主深化工程，感謝法官學院在辦理研習課程的用心，也感謝立法委員對此議題的關心。
促轉會表示，法官學院曾於107年8月來函邀請本會推薦課程講師，後因故取消。此外，本會並無參與法官學院轉型正義課程的運作，或對上課學員進行相關調查，並未有立委與促轉會「配合」、大搞權力鬥爭以謀求個人政治權勢等情事。
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