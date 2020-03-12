陸「發哨人」文章被刪 網友出動火星文「復活」

最先拍下新冠病毒檢測報告傳出的「發哨人」急診科主任艾芬，日前接受大陸「人物」雜誌專訪，但題為「發哨子的人」文章卻遭封殺，不過大批網友開啟「接力賽」，將文章複製轉貼或用截圖轉至其他平台，更有人將文字轉為火星文、英文、變形字、篆體、摩斯密碼、盲文版等，以各式奇招令文章「復活」。

大陸官媒人民日報旗下左派媒體環球時報總編胡錫進發微博評論，表示各種語言和符號版的帖子是表達不滿情緒的一種「網上行為藝術」，體制的相關設計要給社會必然存在的一些不滿情緒，留出必要的釋放出口和空間，而不要讓一切都處於剛性的管理之下。這會有助於社會的整體和諧。

星島日報報導，新冠肺炎疫情爆發初期，李文亮等8人因「散布謠言」遭到警方約談訓誡，當時他們所傳的病人病毒檢測報告截圖，就是艾芬於去年12月30日拍下，她並特別在「SARS冠狀病毒」等分析字眼上畫上紅圈，然後傳到微信的醫生群組，提醒大家注意防範。

今年1月2日，她被醫院監察科約談，艾芬表示遭受「前所未有的、非常嚴厲的斥責」，還被要求對200多人一一傳達不能用簡訊或微信談論這個肺炎。

艾芬說：「如果這些醫生都能夠得到及時的提醒，或許就不會有這一天，所以作為當事人的我非常後悔，早知道有今天，我管他批評不批評我，『老子』到處說，是不是？」她認為，這次的事情更加說明，「這個世界必須要有不同的聲音，是吧？」

艾芬還描述疫情初期時武漢醫院的慘狀，她所在的急診科單日最多曾接診超過1500名病人，是往常高峰的3倍，病人排隊數小時，到處都是病人，醫護人員也完全沒辦法下班。

她指出，有女患者排隊期間倒下了，卻沒有人敢去扶她，在地上躺了很久；也有被家屬載來看病、求一個床位的病患，死在汽車裡，連下車的機會都沒有。

艾芬表示，有不少醫生看到這麼多危重症的病人，卻沒辦法收住院、自己又處在高風險中，心理難以承受就會哭，哭別人也哭自己，「因為每個人都不知道什麼時候就輪到自己感染」。

她描述，當時在急診科死亡的病人都是沒有辦法確診的病例，「等這個疫情過去之後，我希望能給他們一個交代，給他們的家庭一些安撫，我們的病人很可憐的，很可憐。」