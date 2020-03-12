【即時短評】罷韓團體質疑不斷 高市選委會穩住腳

罷韓團體不斷對高雄市選委會查對第二階段連署書有所質疑，事實上有些是法令規定，例如第一階段提議人不能做第二階段的連署，有的是援中選會辦理其他選舉、公投的前例，如發給戶所人員查對連署書費用，另有些質疑其實各有道理。

綠營最近不斷抨擊兼任高雄市選委會主委的市府副市長陳雄文，指查對還在進行，陳雄文就說會刪上萬份連署書，是不是市府對戶所人員下指導棋？陳雄文所說，是有所本。

選罷法規定，罷免案第一階段提議人，不能同時為第二階段連署人。罷韓團體受理的第二階段連署書，並沒有先剔除參與提議的人來連署！罷韓團體送出近3萬份提議書給選委會，一旦提議人又熱心的參與第二階段連署，這些人一定會被刪除！這是罷韓團體也無庸置疑之事。

連署人戶籍資料填寫筆跡與連署人簽名的筆跡有差異，這可能是罷韓團體與高雄市選委會在這次連署書查對作業中最大的爭議。

罷韓團體認為，老人家或一時不方便填寫的人由他人代填戶籍資料後本人簽名，前後筆跡本來就不一樣。但是，高雄市選委會認為，也有可能不是由當事人連署，是他人代填、代簽署，選委會本來就要嚴格查對。

各戶所查對連署書時，如發現有疑問之處，選委會要寄發查詢單向連署人查對。罷韓團體認為有些連署人在外地工作，或者剛好出國，沒有收到，或者未注意回復期限，如果連署書因此被視為無效，影響連署人權益。高雄市選委會強調，查詢單回覆的期限也不能超過選罷法規定的40天查對期限，如果沒有回覆的會被視為有效或無效，會由委員會討論認定。

民進黨高雄市議員質疑高雄市選委會發給查對連署書的戶政事務所，每查一份發給2元，如查到有錯誤的加發3元。事實上這不是高雄市的規定，中央選委會辦公投以及之前的立委罷免案時就用這個方式發給戶政事務所費用，中選會人員還提醒高雄市要援前例辦理，高雄市只是比照辦理而已。