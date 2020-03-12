聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／新冠肺炎疫情蔓延 朝野立委催生公衛師法
新冠肺炎疫情全球流行，台大公衛學院院長詹長權與台灣公衛學會理事長陳保中等人上午感謝七位朝野立委跨黨派齊心催生公共衛生師法，完成防疫網最後一塊拼圖，大力培養公衛專才，緩解現行人員面對突發公衛事件的沈重負荷。
曾是護理師的民眾黨立委蔡壁如表示，過去二十年之所以沒辦法修法，是因為參與的醫師、護理師、藥師等都是專屬的專業人員，而公衛師同樣有專業，從公共管理、流行病學研究、社區健康預防等，涵蓋的層面非常廣泛，但卻無法專屬哪一個領域，希望這次的修法能克服二十年來的難處。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言