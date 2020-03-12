影／新冠肺炎疫情蔓延 朝野立委催生公衛師法

新冠肺炎疫情全球流行，台大公衛學院院長詹長權與台灣公衛學會理事長陳保中等人上午感謝七位朝野立委跨黨派齊心催生公共衛生師法，完成防疫網最後一塊拼圖，大力培養公衛專才，緩解現行人員面對突發公衛事件的沈重負荷。

曾是護理師的民眾黨立委蔡壁如表示，過去二十年之所以沒辦法修法，是因為參與的醫師、護理師、藥師等都是專屬的專業人員，而公衛師同樣有專業，從公共管理、流行病學研究、社區健康預防等，涵蓋的層面非常廣泛，但卻無法專屬哪一個領域，希望這次的修法能克服二十年來的難處。 民進黨立委劉建國（中）等朝野立委上午與台灣公共衛生理事長陳保中（左四）等公衛學者舉行記者會，呼籲新冠肺炎全球流行，突顯現在正是立法推行公共衛生師法的時機。記者潘俊宏／攝影