李進勇：罷韓依法進行 防疫不會少

中選會主委李進勇今天指出，罷韓團體四十萬份連署書目前已進入第二階段連署查對期，之後送交中選會審議，若確定進入第三階段的投票時，最快約在六月中下旬舉行。由於時值新冠肺炎全球肆虐，不少立委擔憂每個投票所會超過千人集會，引發憂慮，對此，李進勇表示，罷韓投票會依法辦理，也會做好防疫措施因應。

李進勇說，一個投票所預估會有一千多人進入並非同時湧入，而是從早到晚，會有時間差，而且投票時的排隊與動線也會適時拉長距離。對於準備該有的防疫措施，李進勇感謝衛福部會支援口罩，至於額溫槍與消毒酒精各地的選委會都會採購。