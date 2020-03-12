李進勇：罷韓依法進行 防疫不會少
中選會主委李進勇今天指出，罷韓團體四十萬份連署書目前已進入第二階段連署查對期，之後送交中選會審議，若確定進入第三階段的投票時，最快約在六月中下旬舉行。由於時值新冠肺炎全球肆虐，不少立委擔憂每個投票所會超過千人集會，引發憂慮，對此，李進勇表示，罷韓投票會依法辦理，也會做好防疫措施因應。
李進勇說，一個投票所預估會有一千多人進入並非同時湧入，而是從早到晚，會有時間差，而且投票時的排隊與動線也會適時拉長距離。對於準備該有的防疫措施，李進勇感謝衛福部會支援口罩，至於額溫槍與消毒酒精各地的選委會都會採購。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言