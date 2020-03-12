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補基層照顧人力缺口 立委推公衛師法
疫情持續延燒，朝野跨黨派立委今聯合舉行記者會，催生公共衛生師法，補足現行基層照顧人力缺口，完成全民防疫網最後一塊拼圖。
立委劉建國、張廖萬堅、蔡壁如、陳椒華、高虹安、張育美、蔣萬安等朝野跨黨派立委，上午和台灣公共衛生學會共同舉行記者會，推動公衛師法立法。
台灣公衛學會指出，面對傳染病疫情，公務師可做疫調與預警；行政體系協調，提供防疫政策制定；協助社區民眾衛生教育、學校進行學生健康管理，建立健康社區環境。現實卻是讓第一線醫護、防疫人員概括承受全部工作，而忽視廣大公衛專業人才可運用。英國、美國、歐盟都已先後啟動公衛師認證考試，台灣從2000年推動至今未果。
台灣公衛學會理事長陳保中提到，公衛師專業在於跨領域整合學習的通才性質，「跨領域」卻成了最大原罪，讓人覺得公衛師不具專業獨特性。新冠肺炎疫情讓國人意識到公共衛生師的重要性，但除了疫情之外，氣候變遷、環境汙染到食品衛生議題都需要公共衛生師，來協助民眾提升群體的健康。
護理師出身的立委蔡壁如表示，公共衛生在很多領域中存在，但民眾不知道他們存在，這是普遍現象，希望國人可以理解「專師不專屬」的理念，在醫療上，有醫師、護理師、藥師、職能治療師甚至呼吸治療師，都是「師」級的專業人員，公衛師能在環保等各領域的長期追蹤，呼籲全民一起支持公衛師立法，讓失落的一角可以補起來。
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