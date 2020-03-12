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熱心捐助新冠肺炎防疫 捐款前三大戶是他們

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
鎮瀾宮捐款3000萬元整，是目前捐款最大戶。本報資料照片
鎮瀾宮捐款3000萬元整，是目前捐款最大戶。本報資料照片

大甲鎮瀾宮董事長顏清標在2月26日宣布首次取消千桌宴和媽祖之光晚會，並說節省下3000萬經費將捐贈疫情指揮中心，27日並宣布遶境延期。根據疾病管制署3月11日更新之嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作捐款清冊，自現有117筆捐款中，指揮中心在27日當天就收到鎮瀾宮捐款3000萬元整，是目前捐款最大戶。

截止3月11日，共有117筆捐款，捐款金額最高為大甲鎮瀾宮，2月27日金額3000萬；第二高是財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會，2月12日指定捐款1500萬，第三高是國泰世華商業銀行受託公益信託葉慈社會福利基金專戶，3月2日捐款1000萬。超過百萬的捐款則有七筆。

中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，指揮中心並沒有主動發起勸募，u因為是依公益勸募條例第5條第2項規定「各級政府機關（構）得基於公益目的接受所屬人員或外界主動捐贈，不得發起勸募。」各界高度關心嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）防疫，並表示欲捐贈財物時，指揮中心被動接受捐贈，指定用途之捐款都已進入專戶。

新冠肺炎 COVID-19

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