因防疫立委少跑攤 民團籲全民監督

因應防疫，民間呼籲立委少跑紅白場。但公民監督國會聯盟12日召開記者會，呼籲立委因應疫情少跑應酬，回歸國會理性問政，希望民眾透過公督盟的指標，持續監督立委國會問政。執行長張宏林也強調，現在正是區域立委減少地方服務，回歸中央問政的好時機。

公督盟公布本會期評鑑立委的4大面向，第一是立委質詢的專業程度，可觀查資料準備是否充分與提出專業見解；第二是看立委的價值立場，再來是立委解決問題的能力，質詢是否能指出行政團隊的問題癥結點？最後也可以看立委的問政態度，是否涉及人身攻擊等，都是需要觀察的重點。

公督盟常務理事楊聰榮提到，因為疫情大家減少外出，不過也希望民眾在家，透過公督盟提供的4大面項、16項評鑑指標，用議事直播系統、國會頻道等方式，持續關心重大議題並監督立委問政。因為防疫，立法院成為政策中心，希望透過這次疫情，加強對國會的關注。

台灣教授協會副會長陳俐容提到，每位國會議員平均每個月至少花掉人民40萬，民眾除了關心防疫的7塊物流費外，也可以多花時間監督國會議員的表現，到底是認真做事，還是作秀刷存在感，透過網路及媒體都可以關心，因為這些不只反應立委本身，還有反應立委團隊的問題。

張宏林說，本屆立委有許多新黨團、新立委上任，配合這次新冠肺炎的危機，可以改變監督國會議員問政的方式，監督不會因為防疫而鬆懈。雖然地方需要選民聯絡，但為避免群聚活動造成感染，也是民意代表轉型的機會，少跑地方行程，減少許多應該是「里長」該做、立委不需做的事情。

【更多精采內容，詳見 】