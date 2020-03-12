實測口罩網購 高虹安：網路版有小bug app上線就當機

口罩實名制2.0網購上線，時代力量立委高虹安進行實測，但手機app一整個上午都無法連上，她喊話希望政府趕快修好，讓沒有讀卡機的民眾也能上網申請。

高虹安上午與辦公室助理實測，透過網站登記過程還算順暢，但也發現有個小bug，填完資料後，可以重複多次按「確認」鍵，讓她的助理誤解是不是可以多申請幾次，增加被抽中的機率。她建議應該送出資料後，再按確認鍵時跳出「你已經登記過」之類的資訊，避免民眾誤會。

高虹安說，民眾網購口罩的使用行為比較像電商平台，會同時大量上線，與使用報稅系統略有不同。她事先了解過，報稅系統的壓力測試是最高同時1000人登錄、每小時處理8萬件，相對於電商平台偏小，讓人擔心。上午實測果然顯示，網站部分因為還要先安裝讀卡機，並進行讀卡，所以同時上線人數比較少，過程還算順暢；但是用手機下載app方式，因為一打開app就連上網站，果然手機app馬上就當機，進不去。

高虹安認為，行政部門應該是為了體恤年輕人或沒有讀卡機的人，開發了手機app，用門號做認證。但因為一上午都打不開，無法得知流程是否方便。希望政府趕快修好app，讓沒有讀卡機的民眾，也能使用手機方便登記。民眾在超商領口罩時也要出示證件，仍可以達到實名制的要求，app應該可以提供比較方便的申請登記。