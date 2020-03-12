綠疑高市發錢鼓勵查連署書 選委會：比照中選會辦公投

民進黨籍高雄市議員林智鴻今天在Line發文指高雄市選委會交由各戶政事務所查對罷韓連署書時，戶所人員每查對一份可以領2元，如果找到錯誤的連署書每份可以再領3元。高雄市選委會和戶政事務所表示，2元是比照中選會辦理總統大選和公投的方式，3元是之前查對公投連署書中選會給的費用，這次查對罷免連署書會不會發，還未確定。

林智鴻表示，罷韓團體已經送出40萬份連署書，據選委會內部消息指出，基層公務人員審核一件連署書可領取2元，如果找到錯誤的連署書就可以多領3元，意思是審到一件錯誤的連署書可以領到5元。

林智鴻質疑這與高雄市選委會主委陳雄文說會刪除3萬份連署書有關，是否是用公務預算對基層審件公務人員下指導棋。

高雄市選委會表示，不是查對罷免連署書才每份2元，這是中選會辦理總統大選、查對參選者連署書時，以及查對公投連署時就採行的方式，公投連署查對時，中選會的確給查到錯誤的人員每份3元，但這次罷免連署的查對，要不要在查到錯誤時發給費用，還待委員會討論。

部分戶所人員說，可能中選會比較有預算，查對公投連署時才有查到錯誤每份給3元的鼓勵，但高雄市政府比起中央，可用經費差很多，到目前並沒有聽說有查到錯誤連署的鼓勵，至於每份2元，還是比照總統大選和公投案辦理。

據了解，陳雄文之所以說到刪除3萬件連署書，是就罷韓團體送給選委會的連署書並沒有先剔除提議人而言。選罷法規定罷免案的提議人不能同時為連署人，罷韓團體對外宣稱當初第一階段提議人有3萬份，因此高雄市選委會才估計會先剔除3萬份提議人連署的連署書。