接回滯留武漢台人 蘇貞昌：台灣經驗 台灣模式

行政院長蘇貞昌今天主持行政院院會，對於昨天接回滯留武漢的台人專機返台，蘇貞昌也在院會鼓勵行政團隊，蘇表示，防疫需要團隊努力，尤其昨天又接回國人， 這就是「台灣經驗 、台灣模式」。

蘇貞昌說，紓困條例的各部會子法，紛紛公告即將上路，政院仍會隨時檢討、滾動式修正，預算要用在刀口上 ，但絕對不能猶豫蹉跎，才能達到立竿見影的效果，如果有必要，也要儘速訂定防疫相關指引，讓地方政府、社區民眾清楚政府的防疫作為，進而可以跟進配合。

另外，蘇貞昌也提醒，世界各國陸續有政府官員、國會議員的新冠肺炎確診案例，蘇貞昌也裁示，各部會、地方政府積極防疫，不論是官員 或民代要檢疫隔離，相關機關也必須要提早規劃預防，避免政府閉門停擺，強調要超前部署。

蘇貞昌也提到口罩實名制2.0今天上午上路，這是許多國人努力的結果，這是台灣經驗、台灣模式。