影／民眾黨說明張益贍、蔡宜芳不倫戀懲處過程
台灣民眾黨發言人林珍羽上午與核心幕僚柯昱安舉行記者會，針對已婚民眾黨中央委員張益贍與小他20歲的民眾黨新秀蔡宜芳不倫戀事件，說明中評會處理過程，昨天就已火速開除張益贍黨籍與黨職，蔡宜芳的人事則待中評會的調查作處分。
林珍羽表示，張益贍不倫戀又與王浩宇密謀，明顯違反黨章與政治誠信，所以昨天下午五點就已做出懲處，且民眾黨給予譴責，而蔡宜芳是涉及私人情感領域，會待個人情緒平復與中評會調查後，才會處理蔡宜芳的人事。
林珍羽重申，黨中央並沒有授權張益贍與王浩宇的溝通與協商，任何人要與民眾黨合作就必須透過黨中央。
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