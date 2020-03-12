新冠肺炎全球大流行 江啟臣籲各國讓台灣參與WHO

世界衛生組織（WHO）宣布新冠肺炎疫情進入「全球大流行」。國民黨主席江啟臣今再呼籲，聯合國中主要大國與常任理事國，運作上應讓全世界人民都能受到保障；病毒沒有國界，要做到防疫無國界、沒有漏洞，讓台灣參與WHO非常重要。

江啟臣表示，肺炎防疫資訊透明化很重要，但台灣目前無法參與WHO與WHA會議，資訊取得有很大落差；WHO是聯合國體系下的組織，很遺憾台灣沒有參與其中。

對於外界質疑WHA隱匿疫情，江啟臣說，有沒有掩蓋疫情，要請世衛公開說明；如果世衛都不清楚，其他沒有參與者就更不清楚。