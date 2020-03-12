僅開除張益贍？ 民眾黨：不針對私領域 蔡宜芳靜待調查

民眾黨前中央委員張益贍與民眾黨立院黨團助理蔡宜芳爆出不倫戀，桃園市議員王浩宇又爆出張曾找他密謀結盟，張益贍火速遭黨開除黨籍，但蔡宜芳僅請假接受調查。民眾黨發言人林珍羽今天表示，開除張益贍黨籍是因與他黨黨員密謀結盟操作負面選舉，已違反黨章的正直誠信，至於蔡宜芳是私人情感問題，尚無違規事實，後續再由中評會調查。

林珍羽說，黨中央開除張益贍黨籍及黨職，是因張在未經黨中央授權下，與其他政黨代表討論負面選舉操盤策略，已違反黨章規範之「正直誠信」，嚴重毀損本黨形象。至於王浩宇爆出的Line談話截圖，儘管蔡宜芳在三人群組內，但並無發言的事證紀錄，尚無違規事實，後續仍會由中央評議委員會調查，是否有違反黨紀事實。

民眾黨立院黨團副主任柯昱安說，目前蔡宜芳在黨團的職務是請假中，會等蔡宜芳平復心情之後，再接受中評會的調查。

對於王浩宇爆出張益贍私下找他密謀，林珍羽說，這是張益贍個人行為，黨嚴厲譴責，民眾黨絕對不會透過個人的角色，與任何政黨合作，黨秉持正直誠信，張益贍也無任何官方授權，與王浩宇的溝通協商。

至於事件發生之後，是否黨主席柯文哲下令統一由黨中央發言。林珍羽說，黨中央希望外界不要模糊焦點，民眾黨五位立委的職責還是要回歸立法院的專業。