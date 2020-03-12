籲對岸正視中華民國存在 馬英九：一中各表是最好方式

今天是國父孫中山逝世95周年紀念日，前總統馬英九上午與黨前副主席曾永權、立委陳以信等人至國父紀念館致祭，並向孫報告國民黨已選出新領導人，將大刀闊斧落實改革；即使如移山填海之難，有信心可重新找回民眾支持，再度贏回執政。

馬英九致祭時指出，國父在《孫文學說》中說過，「吾心信其可行，則移山填海之難，終有成功之日」；國父致力國民革命40年，雖屢遭挫折，但百折不回、愈挫愈奮、再接再厲，終於推覆專制、創建共和，改變中國歷史。

馬英九說，國民黨雖輸掉這次大選，但並未輸掉信心，即使當前大環境對國民黨仍不利，也不必懷憂喪志，也沒悲觀權利；須認真找出前年九合一地方選舉大贏，今年總統與立委選舉卻大輸主因，坦率、徹底、客觀檢討再對症下藥，痛加改革。

馬英九受訪時談到國民黨新任主席江啟臣時表示，相信江應該能將黨領導起來。至於九二共識是否調整，馬說，到目前為止九二共識還是國民黨政綱，但不是不能討論；各界都主張大陸應正視中華民國存在，一中各表就是最好的方式。

過去馬英九曾一在主張，九二共識是兩岸關係的定海神針，但江啟臣參選黨主席以來，卻主張中華民國才是兩岸定海神針。馬英九回應，江這也是一種看法，他都尊重。