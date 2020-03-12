快訊

爵士戈貝爾確診致NBA無限期停賽 「他摸遍記者會上麥克風…」

神獸之死 肯亞非法盜獵的「白長頸鹿」悲歌

籲對岸正視中華民國存在 馬英九：一中各表是最好方式

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
今天是國父孫中山逝世95周年紀念日，前總統馬英九上午率黨前副主席曾永權、立委陳以信等至國父紀念館致祭，並向孫報告國民黨已選出新領導人，將大刀闊斧落實改革；即使如移山填海之難，有信心可重新找回民眾支持，再度贏回執政。記者周志豪／攝影
今天是國父孫中山逝世95周年紀念日，前總統馬英九上午率黨前副主席曾永權、立委陳以信等至國父紀念館致祭，並向孫報告國民黨已選出新領導人，將大刀闊斧落實改革；即使如移山填海之難，有信心可重新找回民眾支持，再度贏回執政。記者周志豪／攝影

今天是國父孫中山逝世95周年紀念日，前總統馬英九上午與黨前副主席曾永權、立委陳以信等人至國父紀念館致祭，並向孫報告國民黨已選出新領導人，將大刀闊斧落實改革；即使如移山填海之難，有信心可重新找回民眾支持，再度贏回執政。

馬英九致祭時指出，國父在《孫文學說》中說過，「吾心信其可行，則移山填海之難，終有成功之日」；國父致力國民革命40年，雖屢遭挫折，但百折不回、愈挫愈奮、再接再厲，終於推覆專制、創建共和，改變中國歷史。

馬英九說，國民黨雖輸掉這次大選，但並未輸掉信心，即使當前大環境對國民黨仍不利，也不必懷憂喪志，也沒悲觀權利；須認真找出前年九合一地方選舉大贏，今年總統與立委選舉卻大輸主因，坦率、徹底、客觀檢討再對症下藥，痛加改革。

馬英九受訪時談到國民黨新任主席江啟臣時表示，相信江應該能將黨領導起來。至於九二共識是否調整，馬說，到目前為止九二共識還是國民黨政綱，但不是不能討論；各界都主張大陸應正視中華民國存在，一中各表就是最好的方式。

過去馬英九曾一在主張，九二共識是兩岸關係的定海神針，但江啟臣參選黨主席以來，卻主張中華民國才是兩岸定海神針。馬英九回應，江這也是一種看法，他都尊重。

馬英九 九二共識

延伸閱讀

力抗罷韓？ 江啟臣近日將與韓國瑜「江韓會」

罷韓危機 江啟臣：尊重韓意見 黨會協助

江啟臣：集體決策平台 百分之百尊重中常會

江啟臣：國民黨若無法獲人民支持 兩岸論述再好也沒用

相關新聞

不倫小學妹早有跡象？張益贍疑在臉書「數字密碼」告白蔡宜芳

另一篇提為《NO.24小堤咖啡》之名的文章，則提及「戀人不再牽手不願分手，聲音是來回傳遞的謊言，彈珠汽水混著童年滋味，長髮是偽裝的幸福想像，家是被相框框住的自己」，似乎也在抒發兩人的婚姻剩下的是束縛和遠距離帶來的隔閡。

僅開除張益贍？ 民眾黨：不針對私領域 蔡宜芳靜待調查

民眾黨前中央委員張益贍與民眾黨立院黨團助理蔡宜芳爆出不倫戀，桃園市議員王浩宇又爆出張曾找他密謀結盟，張益贍火速遭黨開除黨...

籲對岸正視中華民國存在 馬英九：一中各表是最好方式

今天是國父孫中山逝世95周年紀念日，前總統馬英九上午與黨前副主席曾永權、立委陳以信等人至國父紀念館致祭，並向孫報告國民黨...

投票圈選筆成防疫漏洞 李進勇：會不斷消毒

新冠肺炎疫情持續，針對接下來幾場地方公職人員補選的防疫措施，中選會主委李進勇表示，除了本身擬定的防疫措施，中選會將參考防...

力抗罷韓？ 江啟臣近日將與韓國瑜「江韓會」

國民黨主席江啟臣周一就任，因高雄市長韓國瑜罷免案迫在眉睫，上午受訪時表示，已經跟韓聯絡，兩人將盡快碰面，但因韓現在市政非...

立委酸台北港船難 運安會調查要7個月航港局只要七天

台北港領港船永華6號9日晚上被貨輪撞翻，楊姓船長、李姓船員落死亡。國家運輸安全調查委員會認定該案為重大水路事故，已啟動調...

罷韓陳雄文應迴避？ 李進勇：合法任用 支持他公正執法

立法院內政委員會今天邀請中選會主委李進勇列席報告並備詢。針對眾所矚目的高雄市長韓國瑜罷免案，李進勇說，不便臆測第二階段連...

賴清德模式是否重演？ 民進黨內選舉的弦外之音

民進黨縣市黨部主委選舉5月24日舉行，台南市已表態參選的有市黨部評議委員會召集人潘新傳、執行委員陳世輝，另市議員蔡旺詮也...

美2019人權報告 台灣媒體受到北京影響

美國國務院11日發布2019各國人權報告，台灣報告共24頁，國務院重申外籍移工的勞動權遭台灣雇主剝削，即便台灣政府已修正...

國土計畫法爭議 綠黨團明提修法版本

針對國土計畫法修法爭議，民進黨立法院團計畫明天將提黨團修法版本，以解外界疑慮。民進黨團書記長鍾佳濱表示，黨團版本將明確訂定各縣市通盤檢討國土計畫的延長期限，同時針對「行政院核定之國家重大建設計畫」做明確框定。

不倫戀+密謀負面選舉 民眾黨開除張益贍黨籍

民眾黨中央委員張益贍遭爆與立法院黨團助理蔡宜芳多次幽會、上摩鐵，由於張已婚，女兒只比蔡小五歲，不倫戀引發非議。民眾黨中評會昨天上午先將張益贍停權，但因桃園市議員王浩宇再爆，張去年曾找他密謀負面選舉，民眾黨昨天下午火速將張開除黨籍。至於蔡宜芳因無黨職，中評會將另行調查處分。

促轉會前主委黃煌雄獲30億捐款 籌辦台北政經學院

促轉會前主委黃煌雄前年十月因「東廠事件」請辭，如今他轉型辦學，將仿效英國倫敦政經學院（LSE），籌辦台北政經學院（TSE），招聘國際大師級學者，辦一所能引領世界與歷史思潮的學術殿堂。

熱門新聞

女兒與「保姆」張益贍被爆上摩鐵 父：蔡宜芳不可能主動

圖表看疫情／新冠肺炎全球大流行 NBA停賽、湯姆漢克確診

武漢返台包機有人未報到、拒絕檢疫？他曝真正原因

張益贍不倫戀又與王浩宇密謀 民眾黨火速開除黨籍

男不甩居家檢疫！衝高雄要搭機出境 北市開出首張百萬罰單

好萊塢影星湯姆漢克夫婦 透過IG宣布新冠肺炎確診

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。